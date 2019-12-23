Украинская поп-дива Настя Каменских, которая в розовом латексе открыла финал "Танцев со звездами", удивила зрителей и во время эфира шоу "Х-фактор" на телеканале СТБ, куда она пришла в прозрачном ажурном комбинезоне, так называемом "голом платье". Соблазнительными снимками певица поделилась в своем Instagram.

Артистка покорила публику откровенным видом, который подчеркнул ее стройную талию и пышные формы. Наряд Насти Каменских состоял из черного боди и поп-звезда выглядела невероятно сексуально. На эфир Настя Каменских завязала волосы в высокий хвост. Эффектный макияж с акцентом на глаза и босоножки на каблуках завершили образ. В перерыве между съемкой Настя Каменских позировала перед камерой, показав язык.

Фото: Instagram/kamenskux

Как сообщала "Страна", ранее Настя Каменских в Инстаграм показала откровенное фото из ванной с красным цветком вместо одежды.

Также певица стала блонди и показала ноги от ушей.