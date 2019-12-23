Генеральная прокуратура Украины официальнго заявила, что не причастна к истории о выдаче Азербайджану оппозиционного блогера Эльвина Исаева, как раз перед визитом в Баку на переговоры с Ильхамом Алиевым президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос Радио Свобода.

Блогер Эльвин Исаев, фото из соцсетей

"Генеральной прокуратурой решения о выдаче Эльвина Исаева в Азербайджан не принимались, и его фактическая передача по результатам экстрадиционной процедуры не осуществлялась", - заявили в ГПУ.

Относительно того, известно ли украинским правоохранительным органам о преступлениях, которые Азербайджан инкриминирует Исаеву, в ГПУ сообщили, что не могут предоставить такой информации, потому что не участвуют в расследовании.

Напомним, что государственная миграционная служба Азербайджана сообщила 15 декабря, что Украина депортировала в Азербайджан блогера Эльвина Исаева, и на основании решения суда в Баку Исаева 14 декабря арестовали. По какой статье возбуждено дело против блогера - власти Азербайджана не сообщают.