По Португалии, Испании и Франции прошелся шторм "Эльза", на смену которому пришел ураган "Фабиен", с порывами ветра 170 км/ч. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Разрушительные ураганы на юге Европы унесли жизни по меньшей мере восьмерых человек по состоянию на воскресенье, 22 декабря.

В результате стихийных бедствий в испанском регионе Галисия тысячи домохозяйств остались без электричества. В Португалии, между Лиссабоном и Порто, затоплены железнодорожные пути. Во французских городах Бордо, Тулуза и Андай закрыты железнодорожные вокзалы. В итальянской Венеции уровень воды поднялся до отметки 120 см над уровнем моря, затопив около трети города.

На юге Великобритании, которую также затронула стихия, реки вышли из берегов, а в городе Чертси под Лондоном шторм повредил многочисленные дома и автомобили.

Как сообщала "Страна", синоптики предупредили украинцев об ухудшении погоды.

Также в начале месяца на Филиппинах объявили масштабную эвакуацию из-за приближения мощного тайфуна.