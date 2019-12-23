Космический беспилотник Starliner после неудачной миссии на МКС благополучно приземлился в штате Нью-Мексико. Об успешной посадке космического аппарата агентство NASA сообщило в своем Twitter.

"Космический корабль Starliner от Boeing Space благополучно вернулся на Землю и приземлился точно в яблочко. Хотя космический аппарат не достиг своей намеченной орбиты и не состыковался с космической станцией, он выполнил множество тестовых задач для нашей космической программы", - заявили в NASA.

Фото: twitter.com/nasa

Напомним, что глава NASA Джим Брайденстайн объяснил неудачу миссии тем, что для стыковки Starliner с космической станцией не хватило горючего.

"Примерно через 30 минут после запуска стало понятно, что космический аппарат не достиг определенной орбиты и не сможет стыковаться с Международной космической станцией из-за нехватки горючего", - заявил Джим Брайденстайн.

Он так же отметил, что компьютер Starliner ошибся в расчетах времени, считая, что уже вышел на орбиту, хотя на самом деле это было не так. В результате Starliner сжег больше горючего, чем предполагалось, что не дало ему возможности достичь МКС.

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