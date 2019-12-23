Вчера, 22 декабря, в Луганской области произошла трагедия. Здесь вспыхнул пожар в Старобельском областном психоневрологическом интернате. В огне погибли четыре пациента медучреждения, еще трое доставлены в больницу.

Об этом передает пресс-служба ГУ НП Луганской области.

Фото: lg.npu.gov.ua

"В 21.09 в Старобельский отдел полиции поступило сообщение от диспетчера ГСЧС о том, что горит один из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната. Немедленно на место происшествия выехало руководство ГУ НП, Старобельского отдела полиции, следственно-оперативная группа и группы реагирования.

В результате пожара погибли четверо пациентов интерната, еще трое получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу Старобельска", - рассказали в полиции.

Стало известно, что огонь вспыхнул в одной из палат первого корпуса интерната. Параллельно с тушением огня проводилась эвакуация пациентов. Пожар ликвидировали через 45 минут после сообщения о ЧП, в 22:55.

"Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" и "Служебная халатность", - добавили в полиции.

Ранее "Страна" сообщала, что в ночь на 23 декабря в Киеве пылало общежите НАУ, 300 студентов эвакуировали.

Так же мы рассказывали, что при пожаре в многоэтажке на окраине Киева погибли два человека.