69 авто и 51 раненый. Новые детали масштабного ДТП в США. Фото и видео
Стали известны новые подробности масштабного ДТП, которое произошло на автотрассе в восточной Вирджинии, в 50 милях от Ричмонда. По уточненным данным полиции здесь столкнулись 69 автомобилей (ранее сообщалось о 35 авто - Ред.), в аварии пострадал 51 человек. Погибших нет, но 11 из 51 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Об этом полиция штата сообщила в Twitter.
Фото: twitter.com/VSPPIO
Также в полиции подтвердили, что причиной аварии стали плохие погодные условия - туман и гололед. К настоящему времени движение по трассе полностью восстановлено, добавили в Департаменте транспорта штата.
Видео: YouTube/G4R
Видео: YouTube/Beacon News Network
Напомним, в Киеве на проспекте Шухевича такси врезалось на полном ходу в микроавтобус, в результате чего последний перевернулся на бок. Инцидент попал на камеру автомобилисту, который проезжал мимо.
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