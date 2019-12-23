Стали известны новые подробности масштабного ДТП, которое произошло на автотрассе в восточной Вирджинии, в 50 милях от Ричмонда. По уточненным данным полиции здесь столкнулись 69 автомобилей (ранее сообщалось о 35 авто - Ред.), в аварии пострадал 51 человек. Погибших нет, но 11 из 51 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Об этом полиция штата сообщила в Twitter.

Фото: twitter.com/VSPPIO

Также в полиции подтвердили, что причиной аварии стали плохие погодные условия - туман и гололед. К настоящему времени движение по трассе полностью восстановлено, добавили в Департаменте транспорта штата.

Видео: YouTube/G4R

Видео: YouTube/Beacon News Network

Напомним, в Киеве на проспекте Шухевича такси врезалось на полном ходу в микроавтобус, в результате чего последний перевернулся на бок. Инцидент попал на камеру автомобилисту, который проезжал мимо.

Ранее "Страна" сообщала, что автомобиль в столице снес пару велосипедистов. Мужчина и женщина погибли на месте. Как оказалось, погибшие были специально экипированы, а на их велосипедах были включены световые сигналы.