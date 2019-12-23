В Венесуэле произошла очередная попытка государственного переворота. Боевая группа военных оппозиционеров атаковала воинскую часть, расположенную на юге страны, на границе с Бразилией. В ходе атаки погиб как минимум один военнослужащий.

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса прямо обвинил Перу в причастности к нападению. Об этом он написал в своем Twitter.

Фото: twitter.com/jaarreaza

Он в частности отметил, что власти Перу не препятствуют деятельности на своей территории военной базы венесуэльской оппозиции.



Глава МИД также назвал членов оппозиции, которые организовали атаку "террористами". Кроме этого, Арреаса заявил, что они имеют поддержку в Бразилии и Колумбии. Он назвал инцидент "стратегией государственного переворота".

По словам министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса, нападавшие захватили часть арсенала части, но военные вернули его и задержали нескольких нападавших. Задержанных допросили, а за теми, кому удалось сбежать, была организована погоня.

Напомним, что в Венесуэле продолжается экономический и политический кризис, следствием которого стали акции протеста. Еще 23 января председатель Национальной ассамблеи и лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Его поддержали США, а также власти Бразилии, Колумбии, Парагвая, Перу, США, Канады, Аргентины, Грузии; европейская реакция была также благосклонной. "За" президента Николаса Мадуро высказались Мексика, Куба, Боливия и Турция. РФ назвала незаконной попытку узурпации власти и предостерегла США от военного вмешательства в Венесуэле.

Ранее "Страна" сообщала, что в Венесуэле Мадуро призвал армию готовиться к вторжению США.

Так же мы рассказывали, что в США заявили, что Мадуро хотел убежать из Венесуэлы на самолете, но его отговорили русские.