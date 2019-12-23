Глубокой ночью 23 декабря в Киеве произошло огненное ЧП. Здесь, на Отрадном, вспыхнул корпус №8 Национального авиационного университета (НАУ). К счастью, никто не пострадал, но из здания эвакуировали около 300 студентов. Тревожный звонок о том, что на улице Неженская, 29Б горит общежитие поступил на линию 101 около 00:35. Об этом передает Информатор.

Фото и видео: Информатор

В момент прибытия спасателей девятиэтажное здание было заполнено дымом. Часть из них отправилась на разведку и поиск очага возгорания, а часть приступила к эвакуации студентов. Из-за серьезного задымления спасатели запросили подмогу.

В ходе обследования здания выяснилось, что возгорание произошло в подсобном помещении на первом этаже, а дым распространился до девятого этажа. Его оперативно ликвидировали.

После ликвидации в помещение студентов не впустили. Их разместили в ближайших корпусах общежитий. На месте работали 14 единиц техники и около 35 человек личного состава. Детали случившегося выясняются.

Ранее "Страна" сообщала, что при пожаре в многоэтажке на окраине Киева погибли два человека.

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