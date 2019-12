Президент Украины Владимир Зеленский стал одним из лиц 2019 года по версии журнала The Week. Номер должен появиться в продаже в Британии и США 27 декабря.

На обложке Зеленский и Трамп вырывают друг у друга оружие - боеголовку. Это аллюзия к тому, что после утечки информации о разговоре Зеленского с Трампом в США начался скандал об импичменте американскому лидеру Дональду Трампу. А вчера, 22 декабря, стало известно, что через час после разговора американского и украинского президентов хозяин Белого дома приказал заблокировать военную помощь Украине.

Также лицами года редакция The Week назвала:

адвоката Трампа Рудольфа Джулиани,

премьер-министра Британии Бориса Джонсона,

председателя КНР Си Цзиньпина,

шведскую экоактивистку Грету Тунберг,

генерального прокурора США Уильяма Барра, который усомнился в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года,

спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая объявила начало процедуры импичмента президента США Дональда Трампа,

игрока баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса, который, по мнению болельщиков, встал на сторону Китая в конфликте НБА с этой страной,

американского юриста и политика, представляющего штат Массачусетс в сенате, Элизабет Уоррен, которая отметилась в скандале об импичменте Трампа,

бывшего вице-президента США и действующего американского сенатора Джо Байдена, из-за личности которого начался скандал с импичментом Трампа.

Президент России Владимир Путин на обложке изображен в карете Санта Клауса. Он, как и остальные действующие лица, находится на московской Красной площади: по левую руку - ГУМ, по центру - Храм Василия Блаженного.

В начале декабря Владимир Зеленский попал на обложку Time. В самом же журнале была опубликована статья под названием "Человек в центре" (The Man in the Middle).

В публикации идет речь о том, что американские демократы считают Владимира Зеленского жертвой превышения полномочий президента США Дональда Трампа. Но вместе с тем республиканцы рассматривают Зеленского как ключевого свидетеля доказательств невиновности Трампа. Читайте полную версию статьи на русском.