После уходящей теплой недели, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Украине.

Ожидаются дожди, мокрый снег, а на Западной Украине объявлено штормовое предупреждение.

23 декабря синоптики обещают дожди с мокрым снегом. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе будет 0-5 градусов выше нуля днем. Столько же ожидается и ночью. Регион накроют локальные дожди и гололед. В Карпатах будет сильный мокрый снег.

Жителям северных областей Украины стоит ожидать 3-9 тепла ночью. Днем воздух прогреется до 6-11 по Цельсию. Будет небольшой дождь и сильный ветер.

В центральных регионах пройдет дождь со снегом. Также ожидается туман. Ночью столбик термометра будет показывать 4-10 градусов. Днем воздух прогреется до 6-12 тепла.

Похожая ситуация будет и на юге Украины. Туман и дожди будут сопровождаться 7-12 градусами в ночное время и 9-14 выше нуля днем.

В Киеве, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно. Также пройдет дождь. Ночью столбик термометра покажет 5-7 по Цельсию, а днем на улице будет 9-11 тепла.

Фото: meteo.gov.ua

Штормовое предупреждение на Западе

А вот в западных областях Украины объявлено штормовое предупреждение, ожидается существенное ухудшение погодных условий.

"По данным Укргидрометцентра, в течение 23-24 декабря в западных областях значительные дожди, в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25-28 м / с. 23-24 декабря в Карпатах существенное осложнение погодных условий: снег мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели предупреждают, что резкое изменение погоды может привести к нарушению и местами прекращения движения транспорта на дорогах Карпатского региона.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики сообщили, какой будет погода на Новый год в Киеве.

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