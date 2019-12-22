Поединок 18-го тура английской Премьер-лиги между "Тоттенхэмом" и "Челси" вынужденно приостановили из-за проявления расизма на трибунах, сообщает "УНИАН".

Главный рефери поединка Энтони Тейлор решил остановить матч после того, как болельщики что-то бросили на поле. После этого к арбитру подошел защитник "Челси" и заявил, что болельщики на трибунах изображали обезьян.

После этого диктор на стадионе несколько раз предупреждал фанатов о том, что "расизм мешает проведению игры".

Уточним, что поединок завершился победой команды Фрэнка Лэмпарда (Челси) со счетом 2:0.

Напомним, "Страна" разбиралась, за что испанские болельщики прогнали с поля "нациста" Зозулю. Это уже не первый подобный случай с Зозулей в Испании. Ранее называли его нацистом и во время игры в Германии.

Также мы писали, что 10 ноября в Харькове состоялась центральная встреча 14 тура чемпионата Украины по футболу (УПЛ). В присутствии более 20 тысяч болельщиков на стадионе играли лидеры - донецкий Шахтер и киевское Динамо. Однако футбольный вечер внезапно прервал расиcтский инцидент в сторону Тайсона.