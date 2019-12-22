Действующий президент Польши Анджей Дуда практически вдвое опережает главную кандидатку от оппозиционной партии "Гражданская платформа" Малгожату Кидаву-Блонскую на выборах главы государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса Estymator для DoRzeczy.pl.

В частности, за Дуду свои голоса отдали 46,6% опрошенных респондентов. При этом за оппозиционного кандидата готовы голосовать только 22,4% опрошенных респондентов.

Закрывает тройку лидеров глава Крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш (9,2% голосов).

Срок полномочий Дуды истекает в мае 2020 года, когда должны состояться очередные президентские выборы.

Напомним, с кандидатом на президентские выборы оппозиционная "Гражданская платформа" определилась только 14 декабря. Ним стала стала заместитель спикера парламента Малгожата Кидава-Блонская.

Также "Страна" писала, что 20 декабря между президентом Украины Владимиром Зеленским и польским лидером Анджеем Дудой состоялся телефонный разговор. На нем обсуждали ход имплементации договоренностей, достигнутых во время переговоров в нормандской формате в Париже.