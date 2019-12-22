Вступил в силу закон, который предоставляет беспрепятственный доступ к СИЗО представителям Международного комитета Красного Креста. Соответствующий документ 21 декабря был опубликован в "Голосе столицы".

Так, документ дополняет закон "О предварительном заключении" следующим абзацем: " Представителям Международного Комитета Красного Креста свидание с лицами, взятыми под стражу, предоставляется администрацией места предварительного заключения беспрепятственно, без ограничения числа таких свиданий и их продолжительности, в случаях и согласно условиям Женевских конвенций 1949 года о защите жертв войны с уведомлением следователя или суда, осуществляющих уголовное производство, в свободное от выполнения следственных действий и судебных заседаний время".

Уточняется, что по состоянию на 1 сентября этого года, в следственных изолятора находилось приблизительно 55 тыс. человек.

Напомним, 12 декабря Верховная Рада приняла Закон относительно обеспечения беспрепятственного доступа представителей Международного Комитета Красного Креста к лицам, взятым под стражу.

Ранее мы рассказывали, что в Житомирской области из колонии сбежали двое заключенных.