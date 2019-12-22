В Хорватии на президентских выборах лидирует кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Хорватии Зоран Миланович. Об этом сообщает Государственная избирательная комиссия Хорватии.

Так, кандидат набирает 32,02% голосов избирателей. Второй кандидат в списке, действующий президент Колинда Грабар-Китарович, набирает 27,99% голосов. Третье место занял певец и музыкант Мирослав Шкоро (21,78% избирателей).

Уточним, что теперь предстоит второй тур выборов президента, поскольку в первом никто из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов. Состоятся новый тур выборов должен состоятся 5 января 2020 года.

Колинда Грабар-Китарович и Зоран Миланович. Фото: twitter.com/latiniano

Напомним, 22 декабря, в Хорватии проходят выборы президента. За пост президента соревнуются 11 кандидатов.

Ранее в полиции заявили, за время проведения выборов в объединенных территориальных общинах в Украине уже зарегистрировали 47 нарушений избирательного процесса.