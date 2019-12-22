Авторитетное издание Forbes обнародовало рейтинг наиболее высокооплачиваемых писателей мира. Список опубликован у них на сайте.

Так, в первой в рейтинге идет Джоан Роулинг. Ее пьеса "Гарри Поттер и проклятое дитя" принесла ей 2,3 млн долларов за неделю. Сюда же стоит добавить 2,8 млн печатных экземпляров, которые были проданы в США. Таким образом, писательница получила доход в размере 92 млн долларов до уплаты налогов.

А втором месте оказался прошлогодний победитель Джеймс Паттерсон, который за 12 месяцев заработал 70 млн долларов. Его книга "Президент пропал", которую он написал в соавторстве с Биллом Клинтоном, стала бестселлером. При этом мужчина продолжает числиться наиболее богатым писателем США, его состояние оценивается в 800 млн долларов.

Закрывает тройку лидеров экс-первая леди США Мишель Обама с суммой заработка в 36 млн долларов. Ее мемуары "Becoming. Моя история" были проданы тиражом в около 10 млн эксемпляров.

На четвертом месте – Джефф Кини и его серия детских книг "Дневник слабака", которая помогла заработать ему 20 млн долларов.

На последнем, пятом месте, оказался Стивен Кинг. Его доходы составляют 17 млн долларов, что на 10 млн меньше заработанного в прошлом году. Его последний фильм "Доктор Сон" собрал в мировом прокате всего 71 млн долларов.

Напомним, в Харькове произошло очередное ЧП. Здесь неизвестные разрушили памятник писателю Максиму Горькому.

Также "Страна" писала, что языковой омбудсмен Татьяна Монахова разрешила творческим деятелям в своих текстах нецензурно выражаться и употреблять суржик.