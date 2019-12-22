В восточной Вирджинии сильный туман и лед стал причиной масштабного ДТП на автомагистрали. Поврежденными остались от 35 до 45 машин, передает CNN.

Так, ДТП произошло в 50 милях от Ричмонда. В результате инцидента автомагистраль пришлось закрыть в обе стороны.

Видео: YouTube/G4R

В полиции утверждают, что информация о пострадавших пока отсутствует, однако известно, что люди получили травмы разной степени тяжести.

Видео: YouTube/Beacon News Network

Напомним, в Киеве на проспекте Шухевича такси врезалось на полном ходу в микроавтобус, в результате чего последний перевернулся на бок. Инцидент попал на камеру автомобилисту, который проезжал мимо.

Ранее "Страна" сообщала, что автомобиль в столице снес пару велосипедистов. Мужчина и женщина погибли на месте. Как оказалось, погибшие были специально экипированы, а на их велосипедах были включены световые сигналы.