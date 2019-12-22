В Мариуполе полиция задержала мужчину, который угрожал расправой двум женщинам и отобрал у них сумки. Как сообщает пресс-служба правоохранителей, его подозревают в ряде подобных разбойных нападений.

"В ходе розыскных мероприятий, благодаря записям на камере видеонаблюдения, расположенной в подъезде многоэтажного дома, где было совершено одно из нападений, оперативники получили фотоснимок с изображением подозреваемого. Кроме того, потерпевшие предоставили приметы злоумышленника. Полицейские отработали почти весь район, опросили всех возможных свидетелей, проверили всех лиц, которые ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Задержать преступника, уточнили в полиции, удалось менее чем за сутки.

"… подозреваемого разоблачили на одной из улиц Левобережного района. При себе у мужчины была медицинская маска, а дома у него были обнаружены вещи потерпевших", - подчеркивается в тексте.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, 21 декабря пьяный дебошир оказал сопротивление патрульным, разбив лицо девушке, а потом попытался напасть на другого сотрудника уже в отделении Краматорской полиции.

Ранее "Страна" сообщала, что пьяный полицейский не смог сбежать с места ДТП и после ареста привлек подставного водителя, а также о том, что за обстрел полицейского автомобиля в Яготине местному жителю грозит пожизненное.