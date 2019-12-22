Бывший президент Украины и народный депутат Петр Порошенко требует срочно созвать Совет национальной безопасности и обороны и ввести санкции в отношении прямых поставок газа из России.

Об этом сообщает пресс-служба патии "Европейской Солидарности".

"Европейская солидарность" потребует немедленного созыва заседания Совета национальной безопасности и обороны и введение санкций против прямых поставок газа из России. Уже известно о пяти компаниях, которые напрямую заключили соглашения с "Газпромом", и это не коммерческие, а исключительно политические соглашения", - цитирует партия слова Порошенко.

По его мнению, подобные действия Украины якобы являются результатом тайных переговоров, которые имели место на встрече в Париже.

"Это газовая игла. И, к сожалению, мы можем сказать, что это является результатом тайных переговоров, которые состоялись в Париже. Мы пересекли в этом смысле те "красные линии", о которых очень громко предупреждали люди накануне Парижа", - подчеркнул он.

"Мы сегодня получили сообщение и от украинских СМИ - Интерфакс, Лига, и от российских - Эхо Москвы и другие, о том, что уже пять украинских компаний заключили соглашения на прямые поставки газа из РФ на украинский рынок. Причем, хочу подчеркнуть, что это не коммерческие контракты. Эти контракты - политические. Путин своей пятой колонне продает газ со значительной скидкой для того, чтобы от сверхприбылей на газовом рынке Украины финансировались эти политические партии, и для подрыва основ государственности Украины", - считает Порошенко.

Кроме того, он выступил против отказа от дальнейших судебных исков к "Газпрому".

"С какого-то перепугу мы отказались от дальнейших исков против "Газпрома". Вы можете делать что угодно, но если мы до 2017 года выиграли 3 млрд долларов, то с 2017 года по 2019 год - те же аргументы и те же юридические последствия. Речь идет о миллиардах долларов, которые дополнительно должны поступить НАК "Нафтогаз". В соседней Польше происходила подобная ситуация, и там чиновники сделали такой же шаг, отказавшись от исков к "Газпрому". В конце концов они оказались в тюрьме. Я твердо убежден, что такая же судьба может ожидать и тех, кто сейчас будет играть на поле "Газпрома", - сказал Порошенко.

Как сообщалось, пять украинских компаний заключили контракты с российской компанией "Газпром". Таким образом, российский газ будет поступать в Украину уже с 1 января 2020 года.

Также мы рассказывали, что договора о прямых закупках газа из России в Украину нет.