Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал, как будут разрывать трудовые договора по проекту нового Трудовому кодексу.

Он опубликовал у себя в Facebook выдержки из норм проекта ТК.

Наиболее важные перемены касаются изменений в порядке увольнения работника по инициативе работодателя.

Норма законопроекта

"О решении расторгнуть трудовой договор работодатель должен уведомить работника в срок:

1) не менее 15 дней - если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет не более 6 месяцев.

2) не менее 30 дней - если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более 6 месяцев

3) не менее чем за 60 дней - если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более пяти лет

4) не менее чем за 90 дней - если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более 10 лет", - говорится в выдержке из преокта ТК.

Что это значит

Сейчас действует единая норма уведомления сотрудника о сокращении - за два месяца (то есть 60 дней).

В тоже время, по новому проекту трудового кодекса эта норма остается только для тех работников, которые проработали более 5 лет (что, при нынешней текучке кадров, не очень распространенное явление). Для основной массы работников (которые проработали от 6 месяцев до пяти лет) срок предупреждения уменьшается в два раза - до 30 дней.

Норма законопроекта

"1. Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя в связи с нарушением работником условий трудового договора более двух раз в течение 180 календарных дней. Перечень условий трудового договора, нарушение которых является основанием для его прекращения в соответствии с настоящей статьей, определяется в трудовом договоре.

2. Работодатель обязан привести фактические данные, подтверждающие нарушение работником условий трудового договора".

Что это значит?

Сейчас также действует правило "двуз предупреждений", но оно выписано очень нечетко. И потому у работников, которых уволили по данной статье, велики шансы выиграть дело в суде.

Проект нового ТК эту норму прописывает более четко. Причем условия прекращения трудового договора будут в нем же и выписаны, что облегчает работодателю задачу уволить работника, чьей работой он недоволен.

"Страна" уже сообщала, что в этом же посте Милованов допустил оговорку по Фрейду, но исправил ее.

Скриншот: Facebook/Тимофей Милованов

Ранее "Страна" писала, что украинцам готовят очередные нововведения по трудововому законодательству.

Также мы рассказывали, что министр Милованов предложил больше не давать рабочим молоко за вредность.