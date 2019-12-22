В Украине в 20:00 официально завершились выборы в 86 объединенных территориальных общинах. Об этом сообщает УНН.

Уточним, что на них выбирали депутатов городских, поселковых и сельских советов объединенных территориальных общин, а также голов объединений в 69 сельских, 16 поселковых и 1 городской ОТО.

Согласно предварительной информации, в них должны были взять участие 380 тыс. избирателей. Специально для этого было создано 1734 территориальных одномандатных округов, а также 536 избирательных участков.

Само голосование началось в 8:00 и завершилось в 20:00.

Ранее в полиции заявили, за время проведения выборов в объединенных территориальных общинах уже зарегистрировали 47 нарушений избирательного процесса.

Ранее "Страна" сообщала о том, как поменяет политрасклад в Украине новый Избирательный кодекс. Напомним, что законопроект №0978 поддержали целых 330 народных избранников из всех без исключения фракций и депутатских групп, а также внефракционные.