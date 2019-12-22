Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех иудеев страны с праздником Хануки. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Сердечно поздравляю еврейскую общину с Ханукой - праздником, наполненным радостью общения в кругу семьи, добрыми делами и искренними надеждами на милосердную любовь Всевышнего. Свет ханукальных огней напоминает нам, что крепкая вера и несокрушимость духа помогают преодолеть самые сложные испытания и уверенно идти к своей цели. Убежден, что мы сохраним наше единство во имя будущего Украины", - говорится в тексте.

Также Зеленский пожелал всем "здоровья, успехов и душевного подъема".

Напомним, сегодня, 22 декабря, у иудеев начинается большой праздник - Ханука, который продлится чуть больше недели - до вечера 30 декабря.

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