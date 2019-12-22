Из-за сбоев в работе Единого государственного автоматизированного реестра льготников (ЕГАРЛ) около 60 тысяч украинцев не получили положенных им выплат в ноябре 2019 года. Об этом говорится в заявлении в пресс-службы Минсоцполитики.



"Всего 680 млн грн были перечислены льготникам за октябрь (перерасчет состоялся 8 ноября), а 1,3 млрд грн - за ноябрь для расчетов в денежной безналичной форме. При этом в наличной форме было перечислено 40 млн грн, а за ноябрь - почти 80 млн грн", - уточнили в Минсоцполитики.

В ноябре, как уведомляется, численность получателей льгот в денежной наличной форме составила более 77 тыс. граждан, а в денежной безналичной (через АО "Ощадбанк") - почти 1,7 млн граждан. При этом в ведомстве добавили, что не начислены льготы примерно для 60 тыс. человек из-за некорректной информации в ЕГАРЛ.

В министерстве уточнили, что льготы на оплату ЖКХ-услуг начисляются на основании данных о получателях, которые содержатся в ЕГАРЛ. Часть этих данных на старте монетизации была устаревшей, поскольку вносилась 15 лет назад и во многих случаях не корректировалась. Поэтому возникли задержки по созданию личного кабинета льготника в "Ощадбанке".

Получателей субсидий в безналичной форме "Ощадбанк" ежемесячно информирует о начислении субсидий и льгот, а также отражает информацию об оплате за услуги ЖКХ в личных кабинетах клиентов.

При отсутствии такой информации SMS поступить не может. Рассылка SMS-сообщений через всех операторов мобильной связи осуществляется централизованно АО "Ощадбанк" с помощью специального программного обеспечения.

"Финансирование начисленных сумм льгот Минсоцполитики происходило вовремя. Поэтому о задолженности со стороны государства речь идти не может", - подчеркнули в пресс-службе.

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