Российский стрелок Евгений Манюров, который устроил теракт на Лубянке, может быть связан с украинской организацией "Этническое национальное объединение". Об этом сообщает "Фонтанка".

"Уже через пару часов, как хаос после нападения сошел на нет, IT-специалисты госбезопасности вскрыли удаленные аккаунты застреленного их коллегами 39-летнего Евгения Манюрова. Они нашли там прямую связь с непонятной им до этого момента украинской организацией "ЭНО" – "Этническое национальное объединение", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 декабря в интернете появились любительские видеозаписи с телефонов стрельбы в Москве на Лубянке возле головного офиса Федеральной службы безопасности.

Также "Страна" писала, что сотрудник одного из российских правоохранительных органов, получивший ранения в результате перестрелки в ходе теракта на Лубянке, умер в больнице.

Как мы сообщали, что по данным журналистов, дома у стрелка с Лубянки нашли четыре винтовки и пистолет. Также тренер Манюрова рассказал, как тот учился бить в цель в неудобной парке с капюшоном.