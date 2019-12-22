В воскресенье, 22 декабря, стало известно о гибели 95-летнего британского актера Тони Бриттона. Об этом сообщила его дочь, Ферн Бриттон в Twitter.

"Наш отец Тони Бриттон умер ранним утром. Он был отличным актером, режиссером и обаятельным человеком", - написала она.

Уточним, что родился актер в Бирмингеме в 1924 году. Во время Второй мировой войны он служил в пехоте, а также работал на авиационном заводе. Позже начал увлекаться любительским, а позже и профессиональным театром. Это помогло ему найти путь на большие экраны.

Фото: twitter.com/Fern_Britton

Среди его наиболее известных работ – "День Шакала", "Воскресенье, проклятое воскресенье", "Операция Амстердам" и другие.

В самой Великобритании Бриттон известен благодаря участию в сериале компании BBC "Не ложись спать", который выходил в эфир с 1983 по 1990 годы.

Фото: twitter.com/Fern_Britton

Напомним, сегодня также умер извесстный французский модельер Эмануель Унгаро. Ему было 86 лет.

Кроме того, мы писали о том, что в воскресенье, 15 декабря, в Москве на 91-м году жизни умер журналист, публицист и бывший глава Гостелерадио СССР Михаил Ненашев.