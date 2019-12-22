Народный депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Ирина Верещук показала, как занимается спортом на ринге.

Фото: Facebook/Ірина Верещук

Политик опубликовала пост в Facebook, где показала, как она занимается кикбоксингом на ринге. В коротков видео она вместе с тренером отрабатывает удары руками и ногами. Тажке депутат парикрепила фотографию себя в спортивной форме. Она объяснила, что таким образом отдыхает.

Ранее "Страна" писала о том, как депутат от "Слуги народа" Гео Лерос оскорбил Ирину Верещук.

Так мы писали, что в Раде предложили нардепов-хамов не пускать в Раду 5 дней подряд.