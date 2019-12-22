Известная писательница Джоан Роулинг вступилась за 45-летнюю Майю Форстейтер, которую уволили с работы за критику трансгендеров. Об этом сообщила журналистка Наталья Радулова.

"Джоан Роулинг включилась в обсуждение проблемы трансгендеров. У писательницы 14 миллионов подписчиков в Твиттере, и она может претендовать на то, чтобы быть сегодня самой популярной женщиной в мире. Но, кажется, ей сейчас прилетит за то, что она вступилась за женщину, уволенную после "нетолерантного высказывания", - сказала она.

45-летнюю Майю Форстейтер уволили с работы за свою точку зрения. По ее мнению, "люди не могут менять свой пол и что трансгендеры женского пола, несмотря на активно декларируемую ими гендерную идентичность, продолжают оставаться существами мужского пола". После этого на нее подали в суд, который женщина проиграла.

Фото: facebook.com/natalia.radulova

"Женщина, подарившая миру Гарри Потерра, проявила настоящее мужество, тоже высказавшись на эту тему. Она знает, что получит такое количество критики, какое остальные люди никогда в жизни не испытают", - подчеркнула журналистка.

Более того, Радулова также привела переведенный пример сообщения Роулинг.

"Одевайтесь, как вам нравится. Называйте себя, как вам хочется. Спите с любым взрослым человеком при наличии его согласия. Получайте удовольствие от жизни и живите в мире и спокойствии. Но нужно ли лишать женщин их работы за утверждения о том, что половая принадлежность — это реальность".

Фото: facebook.com/natalia.radulova

Напомним, в воскресенье, 18 ноября, марш в защиту трансгендеров, организованный Amnesty International Ukraine в центре Киева, продлился всего несколько минут. Ультраправые радикалы сорвали "Трансмарш", при этом пострадали двое участников акции и двое журналистов.