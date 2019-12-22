Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов по ошибке предложил "развенчать" трудовой договор. Пост об этом появился на странице министра в Facebook.

В указанном посте он предлагает проект четырех статей закона, в которых описаны нюансы разрыва трудового договора как по требованию сотрудника, так и по требованию работодателя. Однако, в первом же абзаце политик ошибся и написал "развенчание" вместо "разорвания".

Толковый словарь дает такое определение слова развенчание: "Лишить прежней славы, прежнего общего признания, показав отрицательные стороны кого-либо, чего-либо".

Скриншот: Facebook/Тимофей Милованов

Ранее "Страна" писала, что украинцам готовят очередные нововведения по трудововому законодательству.

Также мы рассказывали, что министр Милованов предложил больше не давать рабочим молоко за вредность.