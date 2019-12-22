На Донбассе по позициям ВСУ открывали огонь пять раз, в результате чего погиб военный. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Противник обстрелял наши подразделения из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия…" - говорится в сообщении.

Так, в зоне ответственности группировки "Восток" боевики осуществили четыре обстрела. Один пришелся в районе ответственности группировки "Север". В результате обстрелов, один боец ВСУ получил ранения. Еще одного медикам спасти не удалось

Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил

Ранее сообщалось, что в штабе ООС сообщили, что за неделю ликвидировали 10 бойцов противника.

Также мы писали, что в субботу на Донбассе 8 раз нарушали режим прекращения огня.