Президенты спортивных федераций Украины по таким олимпийским видам спорта как регби, хоккей, баскетбол, бокс и легкая атлетика обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за того, что страна прекратила выделять деньги для их деятельности.

Обращение к Зеленскому Федерация баскетбола и легкой атлетики размесила у себя на сайте.

Так, в письме говорится, что подготовка к Олимпийским играм-2020 вышла на завершающую стадию, а от финансирования зависит качество подготовки спортсменов.

"Во всех видах спорта в разгаре борьба за олимпийские лицензии и путевки на другие главные международные соревнования - чемпионаты мира и Европы. От того, будет ли выделено запланированноегосударственное финансирование, зависит качество подготовки и, соответственно, результат выступления украинских спортсменов, в т.ч . на ХХХI летних Олимпийских играх в Токио. В данной ситуации все это находится под угрозой срыва", - говорится в сообщении.

У спортивных федераций Украины уже сейчас у них возникла задолженность за услуги за 2019 год. Спортсменам приходится отменять тренировочные сборы, чтобы избежать новых долгов.

Прекращение финансирования именно в этот период разрушает все усилия, которые были потрачены на подготовку спортсменов к Олимпийским играм в течение предыдущих 3,5 лет.

Напомним, что украинские легкоатлеты объявили об отмене подготовки к Олимпиаде в Токио из-за сворачивания финансирования.

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