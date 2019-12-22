Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Украина, во время переговоров в Париже, отказалась фиксировать в коммюнике задачу по разведению сил по всей линии соприкосновения. Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов, передает "ТАСС".

"В Париже была фраза о том, что "нормандские лидеры" обращаются к контактной группе с целью согласовать разведение сил и средств по всей линии соприкосновения. Эта фраза в этой бумаге была согласована уже месяц назад", - сказал он.

В то же время, по словам Лаврова, президент Украины Владимир Зеленский назвал эту идею "отдаленной целью".

"На это Владимир Путин сказал: давайте запишем, но параллельно с призывом "развестись" в трех точках давайте скажем, что мы в принципе за то, чтобы разведение сил и средств состоялось по всей линии соприкосновения. Категорический отказ. Это серьезный показатель того, что даже по ключевому вопросу своей предвыборной кампании, когда президент Зеленский говорил, что хочет, прежде всего, прекратить войну и чтобы перестали гибнуть люди, у него, видимо, даже по этому вопросу связаны руки", - подчеркнул он.

Ранее Лавров заявлял, что для обмена пленными между Украиной и неподконтрольными территориями Луганской и Донецкой области в Минске появилось новое препятствие.

Также мы писали, что у Кучмы сообщили, что переговоры по обмену пленными отложили на следующую неделю.