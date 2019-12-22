В Киеве ожидается небольшой снег в конце следующей недели. Так, синоптики из Укргидрометцентра сообщают о том, что в пятницу, 27 декабря, в Киеве будет снежить. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Так, 23-25 декабря в Киеве ожидаются дожди. Температура 23 декабря будет достигать +9...+11 градусов тепла днем, а 24 и 25 ожидается +3...+8. Небольшой снег и заморозки ожидаются в конце недели.

"26 декабря ночью умеренный, днем небольшой дождь; температура ночью и днем 1-6° тепла. 27 декабря небольшой снег; температура ночью и днем от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза", - сообщают синоптики.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики сообщили, какой будет погода на Новый год в Киеве.

Также мы рассказывали, что в Укргидрометцентре ждут снегопада в Украине в последние часы перед Новым годом.