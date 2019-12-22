Извесстный французский модельер Эмануель Унгаро ушел из жизни в 86 лет. Об этом сообщает ТАСС.

По данным СМИ, последние несколько лет Унгаро испытывал проблемы со здоровьем.

Его клиентками были такие известные актрисы и первые леди как Катрин Денев, Изабель Аджани, Жаклин Кеннеди. Основатель собственного модного дома продал контрольный пакет итальянской компании Ferragamo в 1996 году.

Эмануель Унгаро в молодости. Фото из открытых источников

Ранее "Страна" рассказывала о том, что Франции умерла знаменитая актриса, бывшая жена Жан-Люка Годара и подруга Коко Шанель Анна Карина.

Кроме того, мы писали о том, что в воскресенье, 15 декабря, в Москве на 91-м году жизни умер журналист, публицист и бывший глава Гостелерадио СССР Михаил Ненашев.