Умер французский модельер Эмануель Унгаро
Извесстный французский модельер Эмануель Унгаро ушел из жизни в 86 лет. Об этом сообщает ТАСС.
По данным СМИ, последние несколько лет Унгаро испытывал проблемы со здоровьем.
Его клиентками были такие известные актрисы и первые леди как Катрин Денев, Изабель Аджани, Жаклин Кеннеди. Основатель собственного модного дома продал контрольный пакет итальянской компании Ferragamo в 1996 году.
Эмануель Унгаро в молодости. Фото из открытых источников
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