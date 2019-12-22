Полиция Харькова расследует обстоятельства ДТП, в котором пострадали двое их коллег и подросток. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, установлено, что происшествие случилось с автомобилями Ford Focus, Daewoo Lanos, Volkswagen и Skoda Rapid около 2:30.

Фото: hk.npu.gov.ua

Травмы в результате инцидента получил 16-летний пассажир "Ланоса", а также двое правоохранителей 22 и 27 лет. Сейчас они находятся в больнице. По данному факту начато расследование.

Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, в Киеве на проспекте Шухевича такси врезалось на полном ходу в микроавтобус, в результате чего последний перевернулся на бок. Инцидент попал на камеру автомобилисту, который проезжал мимо.

Ранее "Страна" сообщала, что автомобиль в столице снес пару велосипедистов. Мужчина и женщина погибли на месте. Как оказалось, погибшие были специально экипированы, а на их велосипедах были включены световые сигналы.