По состоянию на 22 декабря 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,33 гривны за доллар. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 22 декабря установлены на таком уровне:

23.325284 грн за доллар.

25.884068 грн за евро.

0.373760 грн за российский рубль.

30.404271 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 21 декабря курс всех указанных валют не изменился.

Ранее "Страна" писала о том, что 21 декабря, курс гривни на межбанке укрепился до значения 23,285 грн/$1.

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