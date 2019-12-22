Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Кремль ответит на санкции Соединенных Штатов, но без ущерба для себя. Его слова приводит "ТАСС".

"На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения", - сказал он.

При этом, утверждает Лавров, европейские партнеры России якобы осознают коммерческую выгоду от введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".

"Я убежден, что "Северный поток-2", как и "Турецкий поток", состоится. "Турецкий поток" будет запущен буквально через 2-3 недели", - подчеркнул он.

Напомним, министр финансов и вице-канцлер Германии Олаф Шольц обрушился с критикой на санкции США, принятых против компаний, которые строят газопровод "Северный поток - 2".

Также "Страна" писала, что принятый Конгрессом и Сенатом США пакет санкций против компаний, участвующих в строительстве газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", был подписан президентом США Дональдом Трампом и вступил в силу.