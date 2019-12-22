Полиция Киевской области назвала количество закрытых за сутки игорных заведений
Полицейские Киевской области за прошедшие сутки ликвидировали 17 игорных заведений. Об этом сообщается на сайте полиции Киевской области.
"Лотерейный бизнес обнаружили и ликвидировали в г.Броварах, Борисполе, Ирпень, пгт Барышевке, Гостомеле, Глевахе. Правоохранители изъяли почти четыре сотни единиц компьютерного и телекоммуникационного оборудования, которое направили на проведение соответствующих экспертиз", - говорится в сообщении.
По всем фактам следователи возбудили уголовные производства по ч.1 ст.203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает штраф в размере 10-30 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Начаты досудебные расследования.
Фото: полиция Киевской области
Ранее "Страна" писала, что СБУ отчиталась о ликвидации 43 подпольных казино в 6 областях.
Также мы рассказывали, что генпрокурор Рябошапка заявил о крышевании игорного бизнеса правоохранителями.