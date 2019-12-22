Полицейские Киевской области за прошедшие сутки ликвидировали 17 игорных заведений. Об этом сообщается на сайте полиции Киевской области.

"Лотерейный бизнес обнаружили и ликвидировали в г.Броварах, Борисполе, Ирпень, пгт Барышевке, Гостомеле, Глевахе. Правоохранители изъяли почти четыре сотни единиц компьютерного и телекоммуникационного оборудования, которое направили на проведение соответствующих экспертиз", - говорится в сообщении.

По всем фактам следователи возбудили уголовные производства по ч.1 ст.203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает штраф в размере 10-30 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Начаты досудебные расследования.

Фото: полиция Киевской области

Ранее "Страна" писала, что СБУ отчиталась о ликвидации 43 подпольных казино в 6 областях.

Также мы рассказывали, что генпрокурор Рябошапка заявил о крышевании игорного бизнеса правоохранителями.