В воскресенье утром, 22 декабря, в курортной зоне Одессы спасатели обнаружили тело мужчины во время того, как тушили пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

"22 декабря в 08:55 поступило сообщение о задымлении на побережье Черного моря в между пляжами "Аркадия" и "Пограничников" в г. Одесса. По прибытию на место вызова спасателей, установлено сильное задымление со входа в катакомбы. В 11:38 пожар локализован и в 11:40 ликвидирован на площади 1 кв. м - очаг пожара находился на расстоянии 20 м от входа в катакомбы. Во время тушения пожара обнаружен погибший мужского пола", - говорится в сообщении.

Фото: od.dsns.gov.ua

Обратим внимание, что мужчина был бездомным. Сейчас следователи работают над установлением его личности. Для ликвидации возгорания привлекались 5 единиц техники и 23 человека из личного состава.

Фото: od.dsns.gov.ua

Напомним, 18 декабря, загорелись складские помещения промтоварного рынка "7 километр" в Одессе.

Также "Страна" писала, что в полиции назвали основную версию пожара в колледже Одессы, во время которого погибли 16 человек.