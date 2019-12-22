Настоятель Ионинского монастыря в Киеве Иона Черепанов написал на своей странице в Facebook пост с опровержением "пророчества" относительно скорой третьей мировой войны.

Он заявил, что не первый раз слышит от взрослых людей, что они всерьёз обеспокоены "пророчеством" умершего старца Ефрема Аризонского о том, что через два месяца после его смерти якобы начнётся страшная война.

Поэтому он выделил три пункта, в которых объяснил, почему, по его мнению, это не правдивые слухи.

Первоисточник информации находится на сайте "Москва- Третий Рим". На нем диакон Николай Мельниченко из Кемерово заявил:

"По информации, которую я получил на Афоне в октябре 2019, старец Ефрем предсказал свою смерть до Нового года, а также сообщил, что на момент его смерти Афон будет расколот, а через два месяца после смерти начнётся война, которую еще не видел мир!"

Настоятель пояснил, что это заявление является неподтвержденной информацией, так как обычно всегда указывается, кто, где, когда и что поведал.

"Можно предположить, что "информация" эта происходит из зилотских общин более или менее маргинальной юрисдикции типа Эсфигмена или братства о. Рафаила (Берестова)" - сделал вывод Черепанов.

Кроме того, сайт, на котором размещено это пророчество, "ориентирован на разогревание алармистских настроений".

"Чтоб в этом убедиться, достаточно полистать остальные материалы этого ресурса. Там вы найдёте "предсказания" и пострашнее" - пишет настоятель.

Также он добавил, что популяризация подобных пророчеств - "дело диавольское".

"Ведь когда действительно придёт антихрист, Церковь (именно Она, Тело Христово, а не полуанонимные "старцы" и "старицы") скажет: "вот, он, тот, о котором возвещено в Апокалипсисе!". И тогда многие из тех, кого регулярно пугали страшилками типа паспортов, штрих-кодов, ИНН, ответят: "мы всё это слышали уже много раз" и сторойными рядами пойдут поклоняться сыну беззакония" - резюмировал священнослужжитель.

Скриншот: Facebook/Иоана Черепанов

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