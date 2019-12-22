В Фастове в Киевской области многодетная мать убила своего новорожденного ребенка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Женщина 1988 года рождения самостоятельно родила ребенка в общежитии, где живет. После этого живую новорожденную девочку она завернула в ткань и вынесла в лесопосадку, где и оставила. Тело ребенка там же и обнаружили.

Сейчас начато досудебное расследование по подозрению в убийстве матерью новорожденного ребенка.

Ранее "Страна" сообщала, что под Одессой двое подростков избили ребенка, заставили его раздеться и выложили видео с издевательствами в интернет.

Также мы писали, женщину-военнослужащую подозревают в убийстве своего новорожденного на Волыни.