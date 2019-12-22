Трамп создал космические войска и специальную форму для них
Подписанный президентом США Дональдом Трампом бюджет страны на 2020 год предусматривает создание Космических войск страны. Об этом сообщает CNN.
Так, это первый род войск в армии США с 1947 года, когда были созданы Военно-воздушные силы. Командующим новым родом войск уже назначен Джон Фэймонд.
В Космические силы будут переведены 15 000 служащих из Военно-воздушных сил.
Причиной создания подобного рода войск Трамп объяснил тем, что враги США милитаризируют орбиту Земли.
"Возможность свободно действовать в космосе позволит нам выявлять и уничтожать любые ракеты, выпущенные против Соединенных Штатов", - цитируют президента журналисты.
Уточним, что базы войск будут размещены в Колорадо, Алабаме и Калифорнии.
Напомним, 21 декабря Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год. Документ предусматривает помощь для Украины в пределах 300 млн долларов и санкции против России.
Также "Страна" писала, что законодатели США согласовали военный бюджет-2020 в $738 миллиардов долларов.