Подписанный президентом США Дональдом Трампом бюджет страны на 2020 год предусматривает создание Космических войск страны. Об этом сообщает CNN.

Так, это первый род войск в армии США с 1947 года, когда были созданы Военно-воздушные силы. Командующим новым родом войск уже назначен Джон Фэймонд.

В Космические силы будут переведены 15 000 служащих из Военно-воздушных сил.

Причиной создания подобного рода войск Трамп объяснил тем, что враги США милитаризируют орбиту Земли.

"Возможность свободно действовать в космосе позволит нам выявлять и уничтожать любые ракеты, выпущенные против Соединенных Штатов", - цитируют президента журналисты.

Уточним, что базы войск будут размещены в Колорадо, Алабаме и Калифорнии.

Напомним, 21 декабря Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год. Документ предусматривает помощь для Украины в пределах 300 млн долларов и санкции против России.

Также "Страна" писала, что законодатели США согласовали военный бюджет-2020 в $738 миллиардов долларов.