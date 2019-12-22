Концертный директор украинской исполнительницы Софии Ротару подтвердил, что во время пребывания в Москве звезда отыграла "на всевозможных огоньках". Об этом сообщает "Газета.ru".

"Со 2 декабря по 14 декабря находилась в Москве. Отыграла на всевозможных "Огоньках" и "Песнях года". Уже даже дала концерт в Монако", - скзал он.

Напомним, в субботу, 7 декабря, на "ВТБ Арене" в Москве (Россия) состоялся итоговый концерт "Песня года". Выступили здесь и украинские звезды: София Ротару, Светлана Лобода, Ани Лорак, Таисия Повалий и Лолита Милявская. Билеты на это мероприятие стоили от 550 до 3000 гривен и практически все были распроданы.

Также "Страна" писала, что в Крыму закрылась гостиница "Вилла София", которая принадлежит украинской певице Софии Ротару. Причиной называют реставрацию.