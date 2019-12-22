Правоохранители Полтавской области заподозрили двух бывших чиновников в присвоении бюджетных денег при оплате работ по восстановлению гидрологического режима реки Сула, которая находится Полтавской области. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в воскресенье, 22 декабря.

Бывший начальник коммунального предприятия и бывший директор одной из столичных фирм присвоили около 500 тысяч гривен, выделенных на проведение восстановительных работ.

"Во время досудебного расследования следователи выяснили, что объемы фактически выполненных работ существенно отличаются от проектных. Служащие перечислили подрядчику немалую сумму средств за работу, которая не была выполнена", - говорится в сообщении.

Бывшим должностным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления по статье о завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах (ч.4 ст.191 УК Украины).

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