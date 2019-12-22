Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) города Киева опубликовало у себя на странице в Facebook календарь на 2020 год, главными героями которого стали киевские пожарные. Сборник называется "Вони рятують життя" ("Они спасают жизни"). Женщина-пожарный в календаре всего одна - на странице с октябрем.

Скриншот: Facebook/Головне управління ДСНС України у м.Києві

Во многих странах работники полиции или пожарной службы выпускают календари с красивыми фото своих сотрудников (иногда, полуобнаженных). Они продают распечатанные версии и пускают деньги на благотворительность или на нужды полицейского или пожарного управления. Однако, этот календарь не предлагается купить. Это заметила одна из пользовательниц в комментариях.

"Я бы с удовольствием поддержала, купив такой календарь, если бы он был благотворительным, как в других странах, откуда взята эта идея. А так мне совсем непонятно" - написала девушка.

Скриншот: Facebook/Головне управління ДСНС України у м.Києві

Пресс-служба ответила ей, что у них нет возможности напечатать и составить календари для продажи, но "мы готовы предоставить макет календаря, тому, кто захочет его распечатать, продать и пустить средства на благотворительность соблюдая все юридические нормы".

Фото: Facebook/Головне управління ДСНС України у м.Києві

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