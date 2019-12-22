Недалеко от детской площадки в Киеве обнаружили труп киевлянина 1997 года рождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В сообщении говорится,что тело принадлежит мужчине 1997 года рождения. Его обнаружили на территории парка "Юность" вблизи детской площадки в Святошинском районе столицы. На теле покойного колото-резаная рана грудной клетки, которая, вероятно, и стала причиной смерти.

Полиция начала досудебное расследование по статье "умышленное убийство". Пока официального подтверждения происшествию полиция не давала.

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