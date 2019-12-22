Сегодня, 22 декабря, в столице проходит парад Borjomi New Year Parade, в рамках которого проходит костюмированное шествие. Об этом сообщает "Укринформ".

Участники парада собрались в парке имени Тараса Шевченко и отправились по улице Владимирской. Людей в костюмах сопровождал оркестр. За предновогодним действом наблюдали сотни человек.

Колонна участников прошла Театр оперы и балета Украины. Конечная точка - Софийская площадь.

Организаторы сообщают, что в рамках парада планируется провести конкурс лучших костюмов. Авторов ждут ценные призы, главный из которых - два билета в Буковель.

Фото: ukrinform.ua

Видео: YouTube/Ukrinform TV

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