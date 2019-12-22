По Киеву прошел новогодний парад с белыми медведями и снеговиками
Сегодня, 22 декабря, в столице проходит парад Borjomi New Year Parade, в рамках которого проходит костюмированное шествие. Об этом сообщает "Укринформ".
Участники парада собрались в парке имени Тараса Шевченко и отправились по улице Владимирской. Людей в костюмах сопровождал оркестр. За предновогодним действом наблюдали сотни человек.
Колонна участников прошла Театр оперы и балета Украины. Конечная точка - Софийская площадь.
Организаторы сообщают, что в рамках парада планируется провести конкурс лучших костюмов. Авторов ждут ценные призы, главный из которых - два билета в Буковель.
Фото: ukrinform.ua
Видео: YouTube/Ukrinform TV
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