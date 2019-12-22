В воскресенье, 22 декабря, под Офисом президента в Киеве прошел митинг за отставку министра МВД Арсена Авакова.Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Сам митинг длился 20 минут. На нем собрались не более 50 человек, но большую часть составляли СМИ и правоохранители. Участники митинга скандировали "Аваков - черт!" и "Авакова в отставку". При этом фоном звучала музыка на немецком языке. В числе участников наблюдались представители С14 и других националистических организаций, но без какой-либо символики.

Участники митинга заявили, что это только их первая акция. На ней они потребовали немедленной отставки Авакова, поскольку он фигурант немалого числа скандалов. К тому же, по-мнению митингующих, правоохранительная система превращается в подобие "мусорской" российской, где много политически преследуемых.

В ходе акции митингующие провели небольшой перформанс: "отделили" на плакате Авакова от Зе, заявив, что "мусору место в урне".

Фото: Страна

Акция завершила формирование колоны, которая выдвинулась на Майдан в поддержку концерта "Белыми нитками".

Фото: Страна

Напомним, что сегодня на Майдане идет концерт в поддержку подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. По состоянию на 15:00, число слушателей - около 200 человек.

Также мы писали, что Аваков потребовал от полиции закрыть игорные заведения по всей Украине.