Для обмена пленными между Украиной и неподконтрольными территориями Луганской и Донецкой области в Минске появилось новое препятствие.

Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире одного из российских телеканалов, передаёт ТАСС.

“В Париже призвали контактную группу согласовать списки для обмена всех установленных на всех установленных. Цель - “всех на всех”, но когда они все эти годы сопоставляли списки, то оказалось, что не все взаимно подтверждены", - сказал он.

Министр напомнил о существовании списков “подтверждённых” лиц, о местонахождении которых известно.

“Теперь в контактной группе появился новый критерий: установленные - да, но они не все "процессуально очищенные". Это означает новое препятствие к тому, чтобы люди до Рождества и Нового года вернулись домой”, - заявил Лавров.

Напомним, что участники саммита в Париже договорились продолжить дискуссию на высшем уровне через четыре месяца, а до конца 2019 года провести обмен пленными.

Однако последние переговоры в Минске были сорваны.

Также мы писали, что у Кучмы сообщили, что переговоры по обмену пленными отложили на следующую неделю.