Глава Таможенной службы Максим Нефедов на своей странице в Facebook сообщил, что на границе с Польшей наблюдаются огромные очереди.

"Мы делаем все, что в наших силах, однако не удается выпустить со стороны Украины больше авто, чем выпускают поляки", - написал Нефедов.

Он сказал, что "добавляет специфики" процедура оформления машин, которые принадлежат проживающим за границей украинцам.

"Они оформляют письменное обязательство о вывозе авто, а это дольше, чем пропустить туриста... В следующем году подумаем, как электронизировать этот процесс. Например, на Закарпатье в прошлом году оформлялось около 100 таких авто в сутки, сейчас 1400", - заявил глава Гостаможслужбы.

Скриншот: Facebook/Максим Нефедов

Фото: Facebook/Максим Нефедов

Видео: Facebook/Максим Нефедов

Ранее "Страна" сообщала, что при запуске новой таможни, по словам Нефедова, уволили 80% руководства.

Также мы писали о том, почему на западной границе стоят километровые автомобильные очереди.