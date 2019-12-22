На границе с Польшей за три дня до католического Рождества образовались огромные очереди
Глава Таможенной службы Максим Нефедов на своей странице в Facebook сообщил, что на границе с Польшей наблюдаются огромные очереди.
"Мы делаем все, что в наших силах, однако не удается выпустить со стороны Украины больше авто, чем выпускают поляки", - написал Нефедов.
Он сказал, что "добавляет специфики" процедура оформления машин, которые принадлежат проживающим за границей украинцам.
"Они оформляют письменное обязательство о вывозе авто, а это дольше, чем пропустить туриста... В следующем году подумаем, как электронизировать этот процесс. Например, на Закарпатье в прошлом году оформлялось около 100 таких авто в сутки, сейчас 1400", - заявил глава Гостаможслужбы.
Скриншот: Facebook/Максим Нефедов
Фото: Facebook/Максим Нефедов
Видео: Facebook/Максим Нефедов
Ранее "Страна" сообщала, что при запуске новой таможни, по словам Нефедова, уволили 80% руководства.
Также мы писали о том, почему на западной границе стоят километровые автомобильные очереди.