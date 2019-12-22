Утром 22 декабря, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе был ранен один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны.

По его данным, с начала суток 22 декабря противник уже 2 раза нарушили режим тишины. Сепаратисты после 6 часов утра из стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил в районе Песков. Позже из гранатометов и стрелкового вооружения стреляли по украинским военным вблизи Крымского.

В результате вражеского обстрела ранение получил один военнослужащий Объединенных сил. Раненого воина госпитализировали в мобильный госпиталь.

Ранее "Страна" писала, что за пятницу на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины.

Также мы рассказывали, что у Кучмы сообщили, что переговоры по обмену пленными отложили на следующую неделю.