В сети вспыли новые губернатора Днепропетровской области Александра Бондаренко, который, как оказалось, семь лет назад участвовал в передаче "Давай поженимся" и был не прочь рекламировать нижнее белье.

В передаче Ларисы Гузеевой нынешний губернатор появился, когда ему было 26 лет. Тогда его его представили проектным менеджером в департаменте продаж зарубежной компании, кандидатом в мастера спорта по плаванию, увлекающимся теннисом и волейболом.

В соцсетях остались неформальные фото Бондаренко с того времени.

На них он позирует один и с друзьями.

Напомним, что ранее мы писали о том, что известно о новом губернаторе Днепропетровской области. 13 сентября Кабмин поддержал указ президента о назначении губернатора Днепропетровской области. До назначения о Бондаренко практически ничего не было известно.